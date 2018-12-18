Влад Топалов и Регина Тодоренко стали родителями в начале декабря. Однако лишь сейчас популярный исполнитель рассекретил ребенка.

Влад Топалов и Регина Тодоренко стали родителями в начале декабря. Однако лишь сейчас популярный исполнитель рассекретил ребенка.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовал видео, записанное в салоне автомобиля. На записи видно, как певец подпевает под музыку, льющуюся из динамиков, а на заднем сиденье примостилась . Видя, что Влад ее снимает, она подсела ближе к камере и начала петь с ним.Однако когда мелодия дошла до верхней точки, Регина приложила палец к губам, давая понять, что нужно быть потише. "Там спит человек", – коротко сказал Влад Топалов, указывая на коляску-переноску, которая стояла рядом с Региной.Многочисленные поклонники обрадовались тому, что новоиспеченные родители наконец рассекретили факт рождения ребенка вообще и малыша в частности. "Наконец-то счастлив", "Смотрю на вас и жить хочется дальше!", "Поздравляем с днем рождения малыша", "Какие вы классные!👍❤️ Такие простые, милые, душевные 🤗 Счастья вам безграничного!", "Какие вы милые!!! Счастья и здоровья вам и малышу))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Боже какие Вы счастливые! Храните тепло и любовь на долгие года", – рассыпались в комплиментах пользователи Сети.Напомним, и стали родителями в начале декабря. Малыш появился на свет в одной из столичных клиник. Интересно, что выписка из госпиталя проходила в рамках строжайшей секретности. В отличие от многих отечественных знаменитостей, Регина и Влад предпочли обойтись без шариков, камер и кучи друзей.Впрочем, тайной оказалась и свадьба влюбленных. случившаяся 25 октября. Тогда свой день рождения отмечали Влад и отец Регины (которому исполнилось 55 лет), и пара решила объединить все три праздника.