Выступающее во втором дивизионе московское Торпедо проведет товарищеский матч со старейшим футбольным клубом мира английским Шеффилдом. Основанный в 1857 году Шеффилд выступает в восьмом по силе дивизионе Англии.

Выступающее во втором дивизионе московское "Торпедо" проведет товарищеский матч со старейшим футбольным клубом мира английским "Шеффилдом". Основанный в 1857 году "Шеффилд" выступает в восьмом по силе дивизионе Англии.В следующем году "Торпедо" отметит 95-летие со дня основания. Встреча со старейшим клубом мира будет приурочена к празднованию юбилея трехкратных чемпионов страны. Матч пройдет на московском стадионе имени Э.А.Стрельцова.Матчем с "Торпедо" английский "Шеффилд " начнет турне по России. "Шеффилд" был основан 24 октября 1857 года игроками в крикет и считается старейшим футбольным клубов мира. В настоящий момент он является любительским. Старейший из действующих профессиональных клубов мира английский "Ноттс Каунти" ведет свою историю с 1861 года.