36-летний принц Уильям уже давно не мальчик, однако детские обиды не дают ему покоя. Герцог Кембриджский не может простить отцу испорченное детство.

36-летний принц Уильям уже давно не мальчик, однако детскиеобиды не дают ему покоя. Герцог Кембриджский не может простить отцу испорченноедетство.Корни конфликта между принцем Чарльзом и его первенцем Уильямом лежатзадолго до появления последнего на свет. Сына королевы заставили жениться нанелюбимой девушке.Чарльз был влюблен в свою давнюю подругу Камиллу Паркер-Боулз,которая отвечала ему взаимностью. Королева Елизавета II была категорически против этих отношений иподыскала наследнику более выгодную партиюДиану Фрэнсис СпенсерОтпрыск монарха не посмел ослушаться и согласился на брак,однако свою даму сердца он не бросил. Чарльз годами изменял жене с Камиллой. Оего связи на стороне знали все, в том числе Уильям и его младший брат Гарри.Диана очень страдала из-за неверности супруга. Она часто несдерживала своих эмоций по отношению к Камилле и даже при всех называла ее "ЛедиЧарльза". Уильям не мог спокойно смотреть на страдания матери, как-бы в отместку он отдалился ототца.В августе 1997 года Диана погибла в автокатастрофе. Еенаследники тяжело переживали трагедию.Через год после смерти экс-супруги Чарльз представил 16-летнему Уильяму свою невесту Камиллу. "Уильямпрекрасно знал об адюльтере отца, но с каждым годом вскрывались все новые иновые детали", – писал британский журналист Том Боуэр. Эта встреча оказалась травмирующей для подростка.Отец считал, что, женившись на Паркер-Боулз, он сниметнапряжение, которое возникло в общении с сыновьями, однако этого так и не случилось.Со временем Гарри смог примириться с положением вещей и принял Камиллу, однакоУильям простить отца и его любовницу не смог.