36-летний принц Уильям уже давно не мальчик, однако детские
обиды не дают ему покоя. Герцог Кембриджский не может простить отцу испорченное
детство.
36-летний принц Уильям уже давно не мальчик, однако детские
обиды не дают ему покоя. Герцог Кембриджский не может простить отцу испорченное
детство.
Корни конфликта между принцем Чарльзом и его первенцем Уильямом лежат
задолго до появления последнего на свет. Сына королевы заставили жениться на
нелюбимой девушке.
Чарльз был влюблен в свою давнюю подругу Камиллу Паркер-Боулз,
которая отвечала ему взаимностью. Королева Елизавета II была категорически против этих отношений и
подыскала наследнику более выгодную партию
Диану Фрэнсис Спенсер
.
Отпрыск монарха не посмел ослушаться и согласился на брак,
однако свою даму сердца он не бросил. Чарльз годами изменял жене с Камиллой. О
его связи на стороне знали все, в том числе Уильям и его младший брат Гарри.
Диана очень страдала из-за неверности супруга. Она часто не
сдерживала своих эмоций по отношению к Камилле и даже при всех называла ее "Леди
Чарльза". Уильям не мог спокойно смотреть на страдания матери, как-бы в отместку он отдалился от
отца.
В августе 1997 года Диана погибла в автокатастрофе. Ее
наследники тяжело переживали трагедию.
Через год после смерти экс-супруги Чарльз представил 16-летнему Уильяму свою невесту Камиллу. "Уильям
прекрасно знал об адюльтере отца, но с каждым годом вскрывались все новые и
новые детали", – писал британский журналист Том Боуэр. Эта встреча оказалась травмирующей для подростка.
Отец считал, что, женившись на Паркер-Боулз, он снимет
напряжение, которое возникло в общении с сыновьями, однако этого так и не случилось.
Со временем Гарри смог примириться с положением вещей и принял Камиллу, однако
Уильям простить отца и его любовницу не смог.