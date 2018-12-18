Первая жена погибшего беглого депутата Дениса Вороненкова Светлана Макеенко еще совсем недавно дружила с Марией Максаковой. Но приятельские отношения женщин закончилось, когда стал вопрос о дележке наследства убитого политика.

Первая жена погибшего беглого депутата Дениса ВороненковаСветлана Макеенко еще совсем недавно дружила с Марией Максаковой. Ноприятельские отношения женщин закончилось, когда стал вопрос о дележке наследстваубитого политика.В одном из прошлых выпусков ток-шоу "На самом деле" Первогоканала Светлана уже предупреждала Марию, что может во всеуслышание заявить о еетайнах, если оперная дива не прекратит преследовать их семью. Макеенко считает,что над ее дочерью Екатериной Вороненковой надругались по приказу Максаковой.После знаменитая вокалистка прилюдно обозвала бывшую товарку "торгашкой" иназвала плохой матерью. Макеенко не смогла стерпеть оскорблений. Она решиласьисполнить свои угрозы.Женщина готова рассказать о шокирующем видеокомпромате назнаменитую певицу. Эта запись тайно хранилась на мобильном телефоне еенаследницы Екатерины. Когда-то первая жена беглого депутата обещала уничтожитьее.Адвокат Макеенко Наталья Тетерева рассказала, что в любоймомент ее подзащитная может обнародовать порочащие оперную диву сведения,однако в телеэфире это сделать невозможно. "Этот компромат носит такойхарактер, который невозможно показать просто, без ретуши – это компроматпорнографического характера. В чистом виде его невозможно показать на Первомканале. На видео запечатлены: Мария Максакова, Денис Вороненков и его вторая женаЮлия Вороненкова", – рассказал юрист.По словам Светланы, певица и политик некоторое время проживали"шведской семьей" с Юлией Вороненковой: все вместе они выезжали на отдых, спали в одной постели и снимали свой "тройничок" на видео. Макеенко считает, что вокалистка согласилась на такие отношения ради денег. Женщина уверена, что замуж за Дениса Мария вышла исключительно ради материальных благ.