Первая жена погибшего беглого депутата Дениса Вороненкова
Светлана Макеенко еще совсем недавно дружила с Марией Максаковой. Но
приятельские отношения женщин закончилось, когда стал вопрос о дележке наследства
убитого политика.
Первая жена погибшего беглого депутата Дениса Вороненкова
Светлана Макеенко еще совсем недавно дружила с Марией Максаковой. Но
приятельские отношения женщин закончилось, когда стал вопрос о дележке наследства
убитого политика.
В одном из прошлых выпусков ток-шоу "На самом деле" Первого
канала Светлана уже предупреждала Марию, что может во всеуслышание заявить о ее
тайнах, если оперная дива не прекратит преследовать их семью. Макеенко считает,
что над ее дочерью Екатериной Вороненковой надругались по приказу Максаковой.
После знаменитая вокалистка прилюдно обозвала бывшую товарку "торгашкой" и
назвала плохой матерью. Макеенко не смогла стерпеть оскорблений. Она решилась
исполнить свои угрозы.
Женщина готова рассказать о шокирующем видеокомпромате на
знаменитую певицу. Эта запись тайно хранилась на мобильном телефоне ее
наследницы Екатерины. Когда-то первая жена беглого депутата обещала уничтожить
ее.
Адвокат Макеенко Наталья Тетерева рассказала, что в любой
момент ее подзащитная может обнародовать порочащие оперную диву сведения,
однако в телеэфире это сделать невозможно. "Этот компромат носит такой
характер, который невозможно показать просто, без ретуши – это компромат
порнографического характера. В чистом виде его невозможно показать на Первом
канале. На видео запечатлены: Мария Максакова, Денис Вороненков и его вторая жена
Юлия Вороненкова", – рассказал юрист.
По словам Светланы, певица и политик некоторое время проживали
"шведской семьей" с Юлией Вороненковой: все вместе они выезжали на отдых, спали в одной постели и снимали свой "тройничок" на видео. Макеенко считает, что вокалистка согласилась на такие отношения ради денег. Женщина уверена, что замуж за Дениса Мария вышла исключительно ради материальных благ.