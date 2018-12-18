Супруга футболиста Павла Мамаева сообщила, что Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляции спортсменов. Полузащитник Краснодара и нападающий Зенита будут находиться под стражей до 8 февраля.

Супруга футболистаПавла Мамаева сообщила, что Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляции спортсменов.Полузащитник "Краснодара" и нападающий "Зенита" будут находиться под стражей до8 февраля.Алана Мамаева хотела, чтобы ее муж отпраздновал Новый годвместе с семьей, но ее надежды на скорое освобождение так не сбылись. Женщина считаетрешение суда несправедливым. "Знаете, это и, правда, позор... Согласна с мужем.Где справедливость? Где она?", – обратилась к своим подписчикам в Instagram возмущеннаямодель.Большинство пользователей были не согласны с Аланой изаявили, что Павел заслуживает такое наказание: "Ничего страшного, пустьпосидят и подумают. Алана, радуйтесь жизни с детками, а муж пусть отбываетнаказание, раз не умеет себя прилично в обществе вести. Это не позор, этонормально", "Это мера пресечения. Не все можно решить деньгами!", "Пустьпосидят и подумают. Может, в будущем не будут больше так позорить российскийфутбол", "Нужно уметь отвечать за свои поступки".Некоторые комментаторы все же поддержали женщину: "Справедливостинет. Верхушка обвинительной стороны все сделала для того,чтобы ребята находились под стражей! Это идиотизм. У нас в стране столькоубийств, насильников, а тут по 4 месяца 18 следователей не могут разобраться вобычной драке. Позор! Держитесь!", "Алан, мы просто в ужасе. Беспредел", "Справедливостинет нигде!".Ранее Алана Мамаева рассказала своим подписчикам, что узналаоб изменах мужа. В качестве доказательства она опубликовала видеозапись, где Павел запечатлен в компании привлекательной брюнетки. Тем не менее женщина хочет спасти брак и с нетерпением ждет, когда спортсмена выпустят из СИЗО.