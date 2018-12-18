Супруга футболиста
Павла Мамаева сообщила, что Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляции спортсменов.
Полузащитник Краснодара и нападающий Зенита будут находиться под стражей до
8 февраля.
Супруга футболиста
Павла Мамаева сообщила, что Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляции спортсменов.
Полузащитник "Краснодара" и нападающий "Зенита" будут находиться под стражей до
8 февраля.
Алана Мамаева хотела, чтобы ее муж отпраздновал Новый год
вместе с семьей, но ее надежды на скорое освобождение так не сбылись. Женщина считает
решение суда несправедливым. "Знаете, это и, правда, позор... Согласна с мужем.
Где справедливость? Где она?", – обратилась к своим подписчикам в Instagram возмущенная
модель.
Большинство пользователей были не согласны с Аланой и
заявили, что Павел заслуживает такое наказание: "Ничего страшного, пусть
посидят и подумают. Алана, радуйтесь жизни с детками, а муж пусть отбывает
наказание, раз не умеет себя прилично в обществе вести. Это не позор, это
нормально", "Это мера пресечения. Не все можно решить деньгами!", "Пусть
посидят и подумают. Может, в будущем не будут больше так позорить российский
футбол", "Нужно уметь отвечать за свои поступки".
Некоторые комментаторы все же поддержали женщину: "Справедливости
нет. Верхушка обвинительной стороны все сделала для того,
чтобы ребята находились под стражей! Это идиотизм. У нас в стране столько
убийств, насильников, а тут по 4 месяца 18 следователей не могут разобраться в
обычной драке. Позор! Держитесь!", "Алан, мы просто в ужасе. Беспредел", "Справедливости
нет нигде!".
Ранее Алана Мамаева рассказала своим подписчикам, что узнала
об изменах мужа. В качестве доказательства она опубликовала видеозапись, где Павел запечатлен в компании привлекательной брюнетки. Тем не менее женщина хочет спасти брак и с нетерпением ждет, когда спортсмена выпустят из СИЗО.