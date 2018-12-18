Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Косино-Ухтомский разыскивают пропавшего без вести Волжанина Алексея Сергеевича, 06.12.1974 года рождения...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Косино-Ухтомский разыскивают пропавшего без вести Волжанина Алексея Сергеевича, 06.12.1974 года рождения, уроженца г. Барнаул, местонахождение которого неизвестно с 10.12.2018 года.Приметы: на вид 50 лет, рост 170 см, среднее телосложение, волосы темно-русые с редкой сединой.Был одет: одежда не установлена.УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам (495) 965-14-01; (495) 965-22-48, 8(495)700-51-61, 8(495)700-51-71 и в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ВАО