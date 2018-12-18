Курсы прошли по дополнительной программе повышения квалификации начальников (заместителей) подразделений профессиональной подготовки управлений (отделов) по работе с личным составом...

В период с 3 по 14 декабря 2018 г. на базе Высших академических курсов Академии управления МВД России состоялись курсы повышения квалификации руководителей ГУ МВД России по г. Москве, ответственных за организацию профессиональной служебной и физической подготовки.Курсы прошли по дополнительной программе повышения квалификации начальников (заместителей) подразделений профессиональной подготовки управлений (отделов) по работе с личным составом территориальных органов МВД России на окружном, межрегиональном и региональном уровне.В процессе обучения представители главка приобрели навыки управленческой деятельности в сфере организации профессиональной служебной и физической подготовки, в целях самостоятельного применения в практической деятельности. На «круглых столах» и практических занятиях с участием представителей Департамента государственной службы и кадров МВД России, Департамент тыла МВД России обсуждались проблемные вопросы и пути их решения.Обучение завершилось вручением удостоверений о повышении квалификации. Торжественное мероприятие открыл Первый заместитель начальника Академии управления МВД России генерал-майор полиции Александр Парадников, который поздравил всех выпускников с успешным окончанием обучения и пожелал им успехов.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве