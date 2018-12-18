Сумма ущерба составила 39 тысяч рублей

Сумма ущерба составила 39 тысяч рублейВ дежурную часть полиции по Александровскому району обратился 47-летний житель соседнего региона, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Мужчина написал заявление о краже. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили, что с входной двери хозпостройки сорвали навесной замок. Были похищены 2 электрические болгарки, 2 бензопилы, сварочный аппарат, электрическая дрель и садовый секатор. Сумма ущерба составила 39 тысяч рублей.Полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались двое молодых людей из соседнего региона, 19 и 18 лет, которые признали свою вину.Расследование уголовного дела продолжается.