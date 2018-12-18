Фигуранты похитили садовый инвентарь и электрооборудование, причинив ущерб собственнику на сумму почти 40 000 рублей.

В дежурную часть ОМВД России по Александровскому району обратился 47-летний житель соседнего региона. Мужчина сообщил, что с территории принадлежащего ему садового участка было похищено имущество. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили, что с входной двери хозяйственной постройки сорван навесной замок. Потерпевший пояснил, что были похищены две электрические болгарки, две бензопилы, сварочный аппарат, электрическая дрель и садовый секатор. Сумма ущерба, причиненного действиями злоумышленников, составила 39 000 рублей.По данному факту следственным отделом ОМВД России по Александровскому району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности и задержали подозреваемых, двоих жителей соседнего региона, 19 и 18 лет, которые признали свою вину в содеянном.Похищенное имущество было изъято полицейскими.Одному из подозреваемых, ранее уже попадавшему в поле зрения правоохранителей, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй фигурант находится под подпиской о невыезде.Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудниками полиции проводится проверка на причастность подозреваемых к совершению аналогинчых преступлений.