Смертельная авария под Лакинском. Сегодня около часа ночи на федеральной трассе М-7 произошло ДТП с участием сразу четырех автомобилей. По предварительной информации, водитель автомобиля Шевроле-Ланос, 40-летний житель г. Собинка выехал на встречку. Его автомобиль по касательной столкнулся с автобусом и грузовиком ГАЗ.

Смертельная авария под Лакинском. Сегодня около часа ночи на федеральной трассе М-7 произошло ДТП с участием сразу четырех автомобилей. По предварительной информации, водитель автомобиля "Шевроле-Ланос", 40-летний житель г. Собинка выехал "на встречку". Его автомобиль по касательной столкнулся с автобусом и грузовиком "ГАЗ". От удара, "Шевроле-Ланос" отбросило вновь на свою полосу движения, где автомобиль столкнулся с грузовой машиной "Сканией" под управлением 31-летнего жителя Костромской области.Михаил Маслов, старший инспектор УГИБДД по Владимирской области: “В результате этого происшествия, водитель легкового автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. В медицинские учреждения были доставлены и госпитализированы: пассажир "Шевроле", это женщина 1980-го года рождения, и водитель 1966-го года рождения автомобиля ГАЗ. По данному факту будет проводиться доследственная проверка, в рамках которой установят все обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия.