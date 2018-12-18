У госжилинспекции новый начальник. С 17 декабря эту должность официально заняла Елена Андреева. Приказ о ее назначении подписал губернатор Владимир Сипягин.

У госжилинспекции новый начальник. С 17 декабря эту должность официально заняла Елена Андреева. Приказ о ее назначении подписал губернатор Владимир Сипягин. Елена Александровна Андреева родилась в Нальчике в 1980 году. В 2002 году с отличием закончила Владимирский государственный университет по специальности юриспруденция. Трудовую деятельность начала в инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району города Владимира, работала также заведующей юридическим отделом управления ЖКХ администрации города Владимира. С 2014 года она работает в госжилинспекции. С 2016 Елена Андреева была заместителем начальника этого надзорного органа. На посту главного жилищного инспектора области Андреева сменила Сергея Шахрая, он покинул этот пост еще в мае. С тех пор его обязанности временно исполнял Максим Норихин, он по-прежнему будет работать в жилинспекции заместителем начальника.