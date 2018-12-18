Кремль выразил несогласие с принятой Генассамблеей ООН резолюцией о милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Азовского и Черного морей. По словам официального представителя президента России Дмитрия Пескова, Москва продолжит доводить свою позицию до международного сообщества.

Кремльвыразил несогласие с принятой Генассамблеей ООН резолюцией омилитаризации Крыма и Севастополя, а также части Азовского и Черногоморей. По словам официального представителя президента России ДмитрияПескова, Москва продолжит доводить свою позицию до международного сообщества.Пресс-секретарь главы государства отметил, что в Москве сожалеют о принятом документе, которыйбыл инициирован руководством Украины. "Мы можем только выразить своёнесогласие с подобной позицией и свое сожаление", – сказал Песков.Представительроссийского лидера в очередной раз напомнил, что Крым воссоединился сРоссией по итогу честного и свободного референдума, который был проведенв соответствии со всеми международными нормами.Генассамблее ООН Россию осудили за строительство Крымского моста. Вдокументе переправа называется "временно оккупированной". В основномукраинскую резолюцию, инициированную президентом страны ПетромПорошенко, одобрили страны, поддерживающие Киев на международной арене.Крометого, в резолюции присутствие российской армии в Крыму названонежелательным, поскольку "противоречит независимости и территориальнойцелостности Украины".итоге "За" проголосовали 66 государств, против – 19. Однако большинствочленов Генассамблеи – 72 страны – от волеизъявления воздержались.Президент Незалежной Петр Порошенко поприветствовал принятое в ООН решение.Ранее в Киеве озвучили планы по новым антироссийским провокациям в районе Крымского моста. Министр обороны Незалежной Степан Полторак заявил, что Украина продолжит отправлять боевые корабли через Керченский пролив.В Киеве намерены организовать новую антироссийскую провокацию. По словам министра обороны НезалежнойСтепана Полторака, Украина планирует и дальше отправлять боевые корабличерез Керченский пролив. Глава военного ведомства пообещал, что этобудет "совсем скоро".Напомним,последняя такая попытка закончилась позорным провалом и задержаниемсудов украинских Военно-морских сил российскими пограничниками.