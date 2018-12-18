Кремль
выразил несогласие с принятой Генассамблеей ООН резолюцией о
милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Азовского и Черного
морей. По словам официального представителя президента России Дмитрия
Пескова, Москва продолжит доводить свою позицию до международного сообщества.
Кремль
выразил несогласие с принятой Генассамблеей ООН резолюцией о
милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Азовского и Черного
морей. По словам официального представителя президента России Дмитрия
Пескова, Москва продолжит доводить свою позицию до международного сообщества.
Пресс-секретарь главы государства отметил, что в Москве сожалеют о принятом документе, который
был инициирован руководством Украины. "Мы можем только выразить своё
несогласие с подобной позицией и свое сожаление", – сказал Песков.
Представитель
российского лидера в очередной раз напомнил, что Крым воссоединился с
Россией по итогу честного и свободного референдума, который был проведен
в соответствии со всеми международными нормами.
В
Генассамблее ООН Россию осудили за строительство Крымского моста. В
документе переправа называется "временно оккупированной". В основном
украинскую резолюцию, инициированную президентом страны Петром
Порошенко, одобрили страны, поддерживающие Киев на международной арене.
Кроме
того, в резолюции присутствие российской армии в Крыму названо
нежелательным, поскольку "противоречит независимости и территориальной
целостности Украины".
В
итоге "За" проголосовали 66 государств, против – 19. Однако большинство
членов Генассамблеи – 72 страны – от волеизъявления воздержались.
Президент Незалежной Петр Порошенко поприветствовал принятое в ООН решение.
Ранее в Киеве озвучили планы по новым антироссийским провокациям в районе Крымского моста. Министр обороны Незалежной Степан Полторак заявил, что Украина продолжит отправлять боевые корабли через Керченский пролив.
В Киеве намерены организовать новую антироссийскую провокацию. По словам министра обороны Незалежной
Степана Полторака, Украина планирует и дальше отправлять боевые корабли
через Керченский пролив. Глава военного ведомства пообещал, что это
будет "совсем скоро".
Напомним,
последняя такая попытка закончилась позорным провалом и задержанием
судов украинских Военно-морских сил российскими пограничниками.