Мужчину приговорили к 5,5 годам в колонии-поселения и лишили водительских прав почти на 3 года

Мужчину приговорили к 5,5 годам в колонии-поселения и лишили водительских прав почти на 3 годаМуромский городской суд вынес приговор местному жителю. Его признали виновным в гибели 2-х человек в ДТП. Мужчину приговорили к 5,5 годам в колонии-поселения и лишили водительских прав почти на 3 года.Авария произошла в мае этого года. Пьяный водитель за рулем автомобиля ВАЗ-21093 с тремя не пристегнутыми пассажирами ехал по городу со скоростью 80 километров в час. На опасном повороте он не сбавил скорость, из-за чего не справился с управлением и влетел в дерево. Два пассажира погибли на месте происшествия. Третий пассажир получил травмы средней тяжести.Также мужчине придется возместить родителям пострадавших моральный вред, причиненный преступлением.Приговор в законную силу не вступил.