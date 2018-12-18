Специалисты напоминают, что строго запрещено покупать пиротехнику на улице

Специалисты напоминают, что строго запрещено покупать пиротехнику на улицеВладимирское управление гражданской защиты официально разрешило запускать салюты в четырех местах:в Ленинском районе - поле за гипермаркетом «Лента»;в Октябрьском районе - площадка в районе затона (пляж) на Клязьме;в парке «Загородный» на стадионе «Прометей»;во Фрунзенском районе - поле за перекрестком улиц Куйбышева и Безыменского.Специалисты напоминают, что строго запрещено покупать пиротехнику на улице, стихийных рынках, а также не имеющие сертификата соответствия. Нельзя использовать изделия с истёкшим сроком годности и с видимыми повреждениями. Никогда не используйте пиротехнику в помещениях, на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной передачи, на крышах и балконах.