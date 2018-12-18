Тушили пламя в офисном здании. В Покрове этой ночью бушевал сильный пожар. Очевидцы, которые проезжали по М-7, даже опасались перекрытия трассы.

Тушили пламя в офисном здании. В Покрове этой ночью бушевал сильный пожар. Очевидцы, которые проезжали по М-7, даже опасались перекрытия трассы. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 2 часа 45 минут. Через 3 минуты первый пожарный расчет уже прибыл на место. Выяснилось, что горит чердачный этаж офисного центра. Всего в метре от здания была еще одна постройка, спасатели сделали все, чтобы огонь не перекинулся на нее. Через два часа открытое горение удалось ликвидировать. Распространения огня на соседние постройки не допустили, трассу перекрывать не пришлось. Пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров. По предварительной версии, причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электросети.