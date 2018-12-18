В цветочный магазин зашёл мужчина и, угрожая ножом продавцу, потребовал отдать ему деньги из кассы...
«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Соколиная гора задержали 31-летнего приезжего по подозрению в совершении разбойного нападения», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
В ОМВД России по району Соколиная гора от продавца одного из цветочных магазинов, расположенных на Щербаковской улице, поступило сообщение о разбойном нападении. Она сообщила, что в цветочный магазин зашёл мужчина и, угрожая ножом, потребовал отдать ему деньги из кассы. Но женщине удалось выбежать на улицу, позвать на помощь и заблокировать входную дверь снаружи.
На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Соколиная гора, которые и задержали злоумышленника - 31-летнего мужчину, приезжего из ближнего зарубежья. Полицейские изъяли у злоумышленника предмет, похожий на нож, который он использовал в качестве оружия.
Следствием ОМВД России по району Соколиная гора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по ВАО
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