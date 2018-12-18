В цветочный магазин зашёл мужчина и, угрожая ножом продавцу, потребовал отдать ему деньги из кассы...

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Соколиная гора задержали 31-летнего приезжего по подозрению в совершении разбойного нападения», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ОМВД России по району Соколиная гора от продавца одного из цветочных магазинов, расположенных на Щербаковской улице, поступило сообщение о разбойном нападении. Она сообщила, что в цветочный магазин зашёл мужчина и, угрожая ножом, потребовал отдать ему деньги из кассы. Но женщине удалось выбежать на улицу, позвать на помощь и заблокировать входную дверь снаружи.На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Соколиная гора, которые и задержали злоумышленника - 31-летнего мужчину, приезжего из ближнего зарубежья. Полицейские изъяли у злоумышленника предмет, похожий на нож, который он использовал в качестве оружия.Следствием ОМВД России по району Соколиная гора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73