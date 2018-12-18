В
следующем году на Петербургском международном экономическом форуме
(ПМЭФ) Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде представит
пилотный проект цифровизации регионов. Как отметил в ходе заседания в
Новосибирске вице-спикер верхней палаты парламента, секретарь генсовета Единой России
Андрей Турчак,
в нем будут отражено множество показателей, включая степень
удовлетворенности населения качеством жизни и уровень развития
человеческого капитала.
В
следующем году на Петербургском международном экономическом форуме
(ПМЭФ) Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде представит
пилотный проект цифровизации регионов. Как отметил в ходе заседания в
Новосибирске вице-спикер верхней палаты парламента, секретарь генсовета "Единой России"
Андрей Турчак,
в нем будут отражено множество показателей, включая степень
удовлетворенности населения качеством жизни и уровень развития
человеческого капитала.
Рейтинг
должен стать ориентиром для регионов, источником информации об их
успехах и недоработках в деле развития цифровой экономики, а также
рабочим инструментом для правительства, отметил Турчак. По его словам, на основе этих сведений будут приниматься в том числе финансовые решения.
В
настоящее время продолжается работа над методологией составления
перечня. "Могу точно сказать, что в числе его параметров точно будут
учитываться развитие человеческого капитала и степень удовлетворенности
населения качеством жизни", – сказал вице-спикер Совфеда.
Пилотный
проект рейтинга Совет по развитию цифровой экономики представит на
ПМЭФ-2019. В дальнейшем правительству будет предложено использовать
шкалу для определения приоритетов цифрового развития.
Необходимость внедрения рейтинга Турчак
объяснил тем, что у регионов отсутствуют показатели и ожидаемые
результаты, которые можно контролировать. У федерального центра,
посетовал законодатель, нет эффективной оценки работы субъектов
Федерации в этом направлении.
Вместе
с тем секретарь генсовета "Единой России" отметил разные возможности у
регионов. Главное, подчеркнул он, – стремление субъектов Федерации
улучшать показатели. Деньги должны выделяться на эффективные регионы,
добавил Турчак.
Напомним,
Совет по развитию цифровой экономики был создан в Совфеде в
апреле 2018 года. В его состав вошли сенаторы, представители профильных
ведомств и министерств, главы регионов, ученые, члены бизнес-сообщества,
представители госкомпаний. В задачи совета входит изучение тенденций
развития цифровой экономики, подготовка предложений по формированию и
реализации госполитики в этой области.
Инициатива по разработке рейтинга цифровизации регионов была озвучена на первом
заседании совета, которое состоялось в августе текущего года в
Калининградской области. Также субъектам Федерации было рекомендовано
разработать дорожные карты по цифровизации.