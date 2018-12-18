В следующем году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде представит пилотный проект цифровизации регионов. Как отметил в ходе заседания в Новосибирске вице-спикер верхней палаты парламента, секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак, в нем будут отражено множество показателей, включая степень удовлетворенности населения качеством жизни и уровень развития человеческого капитала.

следующем году на Петербургском международном экономическом форуме(ПМЭФ) Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде представитпилотный проект цифровизации регионов. Как отметил в ходе заседания вНовосибирске вице-спикер верхней палаты парламента, секретарь генсовета "Единой России"Андрей Турчак,в нем будут отражено множество показателей, включая степеньудовлетворенности населения качеством жизни и уровень развитиячеловеческого капитала.Рейтингдолжен стать ориентиром для регионов, источником информации об ихуспехах и недоработках в деле развития цифровой экономики, а такжерабочим инструментом для правительства, отметил Турчак. По его словам, на основе этих сведений будут приниматься в том числе финансовые решения.настоящее время продолжается работа над методологией составленияперечня. "Могу точно сказать, что в числе его параметров точно будутучитываться развитие человеческого капитала и степень удовлетворенностинаселения качеством жизни", – сказал вице-спикер Совфеда.Пилотныйпроект рейтинга Совет по развитию цифровой экономики представит наПМЭФ-2019. В дальнейшем правительству будет предложено использоватьшкалу для определения приоритетов цифрового развития.Необходимость внедрения рейтинга Турчакобъяснил тем, что у регионов отсутствуют показатели и ожидаемыерезультаты, которые можно контролировать. У федерального центра,посетовал законодатель, нет эффективной оценки работы субъектовФедерации в этом направлении.Вместес тем секретарь генсовета "Единой России" отметил разные возможности урегионов. Главное, подчеркнул он, – стремление субъектов Федерацииулучшать показатели. Деньги должны выделяться на эффективные регионы,добавил Турчак.Напомним,Совет по развитию цифровой экономики был создан в Совфеде вапреле 2018 года. В его состав вошли сенаторы, представители профильныхведомств и министерств, главы регионов, ученые, члены бизнес-сообщества,представители госкомпаний. В задачи совета входит изучение тенденцийразвития цифровой экономики, подготовка предложений по формированию иреализации госполитики в этой области.Инициатива по разработке рейтинга цифровизации регионов была озвучена на первомзаседании совета, которое состоялось в августе текущего года вКалининградской области. Также субъектам Федерации было рекомендованоразработать дорожные карты по цифровизации.