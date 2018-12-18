Белый дом подписал соглашение с «МРСК Центра»

Белый дом подписал соглашение с «МРСК Центра»Администрация Владимирской области подписала соглашение с «МРСК Центра».Цель союза - модернизация электросетевого комплекса 33-го региона с применением технологий цифровизации, а также повышение надёжности электроснабжения потребителей в нашем области.В рамках подписанного соглашения компания готова инвестировать во Владимирскую область на протяжении 6-ти лет порядка 5 миллиардов рублей, которые направят на создание «умных» технологий, на совершенствование уже имеющихся, а также на повышение качества электроснабжения потребителей, и, прежде всего, в селах и деревнях региона.«Цифровизация поможет модернизировать электросетевой комплекс и создать условия для широкого применения высоких технологий при разных сферах – от строительства до эксплуатации объектов электросетевого хозяйства. Она даст старт подготовке новых квалифицированных кадров и снизит затраты на логистику,» – подчеркнул губернатор Владимир Сипягин.