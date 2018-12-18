Участники благотворительной Акции привезли предпраздничную сказку в Муромский детский дом.

География «Новогоднего патруля» МВД России расширяет границы. Очередной остановкой благотворительного автопробега, инициированного УОС МВД России и «Объединенной редакции МВД России»,стал детский дом в древнем городе Муроме Владимирской области. Родина былинного богатыря встретила гостей крепким морозом. Но уличный холод в полной мере был компенсирован тёплой атмосферой, царящей в стенах детского дома. А дополнением к нему стало новогоднее настроение, которое привезли с собой ведущие радиостанции «Милицейская волна», сотрудники пресс-службы и члены Общественного совета регионального Управления МВД России, а также сотрудники полиции Межмуниципального отдела МВД России «Муромский».Праздничная программа, подготовленная правоохранителями и студентами Муромского института ВлГУ им. Столетовых, началась со знакомства с гостями. В этот день воспитанников детского дома первой приветствовала в предновогодней сказке Снегурочка вместе со своими помощниками-героями известных мультфильмов. Дед Мороз, заслушавшись свое любимое радио "Милицейская волна", чуть было не опоздал на праздник и прибыл к ребятам вместе с ведущим радиостанции Романом Чупровым, который ответил на многочисленные вопросы ребят о профессии журналиста и работе на радио.По традиции Снегурочка и Полицейский Дед Мороз в игровой форме напомнили ребятам о правилах личной безопасности и загадали загадки о полицейских профессиях. Судя по ответам ребят, которые, хором назвав имя сотрудника ПДН, точно знают, как вести себя с незнакомцами, Снегурочка и Дед Мороз сделали вывод, что полицейские в детском доме - частые гости.Вместе с ребятами сотрудники полиции и участники "Новогоднего патруля" встали в хоровод вокруг зеленой праздничной красавицы и спели всем известную самую новогоднюю песню про ёлочку.Сюрпризом для мальчишек и девчонок стала возможность выступить в эфире радиостанции. Ребята прочитали стихи и поздравили слушателей с Новым годом, пожелав добра, счастья и исполнения всех желаний.Подарки, подготовленные для ребят сотрудниками полиции и членами Общественного совета, а также сюрпризы от «Милицейской волны» и замечательная печатная продукция от УОС МВД России порадовали ребят, которые, в свою очередь, подготовили для Деда Мороза и Снегурочки не только праздничные выступления, но и подарки, сделанные своими руками.Праздник длился более полутора часов, но ребята ещё долго не хотели отпускать гостей, подаривших им столько тепла, внимания и заботы. Даже самые старшие делали фото на память со сказочными персонажами, задавали вопросы о службе в полиции и работе на радио.Прощаясь, ребята поблагодарили «Новогодний патруль» и «Милицейскую волну» за чудесный праздник и сказали, что непременно ждут встречи в следующем году.