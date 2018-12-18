Она переходила дорогу на зеленый свет светофора

Она переходила дорогу на зеленый свет светофораВо Владимире произошла очередная авария, в которой пострадал пешеход. ДТП случилось днем 17 декабря на остановке Пединститута.По предварительной информации пресс-службы регионального УМВД, водитель автобуса №23 поехал на «красный» и сбил 22-летнюю девушку. Горожанка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет.Пешеход уже почти перешла дорогу, а водитель автобуса решил стартовать на «моргающий красный».Девушка получила серьёзную травму головы, есть подозрение на перелом таза и других костей.По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.