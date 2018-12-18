Милена Безбородова и
Леша Безус вновь поскандалили. Звезды шоу Дом-2 объявили о
расставании.
Милена Безбородова и
Леша Безус вновь поскандалили. Звезды шоу "Дом-2" объявили о
расставании.
Стены телестройки весь
вечер сотрясали крики Милены. Девушка выпроваживала возлюбленного, который, как
показалось, уходил неохотно. Видимо, участник шоу "Дом-2" надеялся на примирение.
"Я тебя ненавижу! Гуляй!
Гуляй!" – выгоняла Безуса Безбородова. Леша тем временем в очередной раз
собирал свои вещи.
Молодой человек отметил, что
переезжает жить в отдельную комнату. Он попросил участницу "Дома-2" больше не
приближаться к нему и не просить прощения. Безус сообщил, что перестает считать
Безбородову своей девушкой. "Это я тебя
бросила первая!" – заявила Милена в ответ.
Жуткий скандал попал на
видео, которое позже было размещено в Instagram-аккаунте dom2_reality. Запись вызвала отвращение у поклонников . Многие
отмечали, что смотреть на постоянные истерики Безбородовой им противно. Кто-то
даже предложил показать жительницу телестройки специалистам, ведь Милена впадает в ярость из-за сущих пустяков.
"Хахахха наконец-то он добился того, что она
сама его бросила 😂😂😂5 баллов, Безус)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", "Кащенко
рядом погрузили бы ее и отправили на принудительное лечение.Для ее возраста она
слишком эмоционально психованная может у нее скрытая шизофриния", "Больную,в
больницу ненормальную,сколько можно держать ее на проекте,что это за
строительство любви,ничего не делают,не работают,получают дармовые деньги,
изжил проект себя,нечему учиться молодежи,позор...", "Эта девочка оттуда
в дур дом попадет", "Жесть! Я не понимаю, что он с ней нянчится?! Хочет
помочь, перевоспитать...так в ее случае, это не возможно...это дно...👎", "Безус идет и боится что получит в табло😂😂😂😂👎одно и тоже👎👎👎👎", – писали фанаты шоу .