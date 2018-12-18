Милена Безбородова и Леша Безус вновь поскандалили. Звезды шоу Дом-2 объявили о расставании.

Милена Безбородова иЛеша Безус вновь поскандалили. Звезды шоу "Дом-2" объявили орасставании.Стены телестройки весьвечер сотрясали крики Милены. Девушка выпроваживала возлюбленного, который, какпоказалось, уходил неохотно. Видимо, участник шоу "Дом-2" надеялся на примирение."Я тебя ненавижу! Гуляй!Гуляй!" – выгоняла Безуса Безбородова. Леша тем временем в очередной разсобирал свои вещи.Молодой человек отметил, чтопереезжает жить в отдельную комнату. Он попросил участницу "Дома-2" больше неприближаться к нему и не просить прощения. Безус сообщил, что перестает считатьБезбородову своей девушкой. "Это я тебябросила первая!" – заявила Милена в ответ.Жуткий скандал попал навидео, которое позже было размещено в Instagram-аккаунте dom2_reality. Запись вызвала отвращение у поклонников . Многиеотмечали, что смотреть на постоянные истерики Безбородовой им противно. Кто-тодаже предложил показать жительницу телестройки специалистам, ведь Милена впадает в ярость из-за сущих пустяков."Хахахха наконец-то он добился того, что онасама его бросила 😂😂😂5 баллов, Безус)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", "Кащенкорядом погрузили бы ее и отправили на принудительное лечение.Для ее возраста онаслишком эмоционально психованная может у нее скрытая шизофриния", "Больную,вбольницу ненормальную,сколько можно держать ее на проекте,что это застроительство любви,ничего не делают,не работают,получают дармовые деньги,изжил проект себя,нечему учиться молодежи,позор...", "Эта девочка оттудав дур дом попадет", "Жесть! Я не понимаю, что он с ней нянчится?! Хочетпомочь, перевоспитать...так в ее случае, это не возможно...это дно...👎", "Безус идет и боится что получит в табло😂😂😂😂👎одно и тоже👎👎👎👎", – писали фанаты шоу .