Вратарь белорусского футбольного клуба Витебск Андрей Щербаков трагически погиб в автокатастрофе. Авария унесла также жизни жены и ребенка футболиста.

Вратарь белорусского футбольного клуба "Витебск" Андрей Щербаков трагически погиб в автокатастрофе. Авария унесла также жизни жены и ребенка футболиста.Трагедия разыгралась в Витебске 17 декабря. Автомобиль, в котором ехала семья Щербаковых, врезался в эвакуатор. 27-летний Щербаков, его жена и их шестилетний сын погибли на месте. Еще один ребенок госпитализирован с травмами.Андрей Щербаков – воспитанник витебского футбола. Большую часть карьеры он провел в родном клубе. Также он известен по выступлениям за БАТЭ, бобруйскую "Белшину" и молодежную сборную Белоруссии.