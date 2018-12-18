Покупателям доступна оплата товаров более чем в 60 точках продаж

Покупателям доступна оплата товаров более чем в 60 точках продажБанк ВТБ совместно с компанией INPAS обеспечил возможность безналичной оплаты товаров на новогодней ярмарке, открытой в рамках столичного фестиваля «Путешествие в Рождество» в центре Москвы. Покупателям доступна оплата товаров более чем в 60 точках продаж картами международных платежных систем Visa, Mastercard, «Мир», в том числе - бесконтактная.Ярмарка оснащена мобильными онлайн-кассами «ПРИМИ КАРТУ!» со встроенным эквайрингом, которые соответствуют требованиям 54-ФЗ и подходят для предприятий розничной торговли.«Внедрение сервиса безналичной оплаты на одной из крупнейших ярмарок страны стало очередным шагом к повышению туристической привлекательности Москвы. Уверен, что москвичи и гости столицы по достоинству оценят это нововведение, и удобный формат покупок рождественских товаров станет для них дополнением к праздничному настроению», - отметил Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.«ПРИМИ КАРТУ!» – это платежное оборудование и сервис INPAS для малого и микробизнеса. Сегодня мы видим, как это работает: здесь, на праздничном фестивале, свои товары представили предприниматели самых разных областей деятельности: от сельско-хозяйственной продукции до всевозможных сувениров. Они оперативно получили кассу и в день открытия ярмарки начали обслуживать покупателей», – комментирует директор по продажам «ПРИМИ КАРТУ!» Андрей Пелин.