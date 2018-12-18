Двое жителей Вязниковского района подозреваются в хищении металлических изделий.

15 декабря в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району поступило заявление от жителя одной из деревень района о хищении с приусадебного участка металлических изделий. Материальный ущерб составил более 21000 рублей.По данному факту следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража).В этот же день в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан подозреваемый - неработающий местный житель 1989 года рождения. Мужчина в совершении преступления сознался и пояснил, что похитил металлические изделия совместно со своим знакомым. На следующий день сотрудниками полиции был задержан соучастник – житель Вязниковского района 1985 года рождения.Похищенное имущество подозреваемые частично сдали в пункт приема металлолома, а денежные средства совместно потратили на личные нужды.В соответствии с санкцией ч.2 ст.158 УК РФ подозреваемым грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.