Двое жителей Вязниковского района подозреваются в хищении металлических изделий.
15 декабря в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району поступило заявление от жителя одной из деревень района о хищении с приусадебного участка металлических изделий. Материальный ущерб составил более 21000 рублей.
По данному факту следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража).
В этот же день в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан подозреваемый - неработающий местный житель 1989 года рождения. Мужчина в совершении преступления сознался и пояснил, что похитил металлические изделия совместно со своим знакомым. На следующий день сотрудниками полиции был задержан соучастник – житель Вязниковского района 1985 года рождения.
Похищенное имущество подозреваемые частично сдали в пункт приема металлолома, а денежные средства совместно потратили на личные нужды.
В соответствии с санкцией ч.2 ст.158 УК РФ подозреваемым грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.