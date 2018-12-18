18.12.2018

2018-12-18 13:00:44

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (47(9648) от 18 декабря 2018 года).

ВО ВСЁМ ПОМОГАЕТ ВЕРА

В день храмового праздника иконы Божией Матери Знамение епископ Домодедовский Иоанн (Руденко), викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, наместник Новоспасского монастыря, управляющий Юго-Восточным викариатством и викариатством Новых территорий г. Москвы, совершил в храме Знамения иконы Божией Матери за Петровскими воротами при ГУ МВД России по г. Москве Божественную литургию и чин молебного пения. Читайте на странице 2.



ИНСПЕКТИРУЕТ ЧЕМПИОН

Управление ГИБДД Москвы посетил финалист чемпионата России, обладатель Кубка и чемпион Евразии по рукопашному бою, чемпион России, двукратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион Европы по панкратиону, чемпион мира по грепплингу абсолютный чемпион по смешанным единоборствам Хабиб Нурмагомедов. Читайте на странице 2.



ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ

В УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве состоялся «круглый стол» на тему «Противодействие коррупции на территории города Москвы», приуроченный к Международному дню борьбы с коррупцией. Продолжение на странице 3.



ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ — ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

На базе Дворца спорта «Квант» прошёл открытый спортивный турнир по единоборствам, посвящённый памяти Героя России Юсупа Эльмурзаева. Подробности читайте на странице 3.



ОПЛАТА НЕ ПРОШЛА

В ОМВДРоссии по районам Матушкино и Савёлки обратился 40­летний житель Подмосковья. Он рассказал, что является клиентом одного из медицинских центров Зеленограда. Врачами ему был прописан курс лечения, который обошёлся в довольно приличную сумму. Читайте на странице 3.



ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ ПО­МАКЕДОНСКИ

На юге столицы в результате проведения оперативно­розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из уголовного розыска УВД по ЮАО и УФСБ России по г. Москве и Московской области задержали 32­летнего жителя столицы, подозреваемого в незаконном хранении оружия. Продолжение на странице 3.



СЛАВА НАХОДИТ ОТВАЖНЫХ

(Продолжение. Начало в № 46.) В уже упоминавшемся номере газеты «На боевом посту» за 11 мая 1951 года, также на первой странице, опубликована фотография полного кавалера ордена Славы старшины милиции И. Гераськина, милиционера 14-го отделения (милиции) Москвы. Читайте на странице 4.



ПРОДОЛЖАЯ ТВОРЧЕСКИЙ ПОЛЁТ…

Под звуки Оркестра московской полиции (дирижёр Игорь Канурин) концертный зал Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве собрал сотрудников подразделений столичной полиции, ветеранов внутренних дел и членов их семей для подведения итогов смотра-конкурса художественного творчества и конкурса фотографии. Подробности читайте на странице 5.



БРИГАДА СКОРОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

В рамках проведения Всероссийской декады инвалидов для граждан с ограниченными возможностями была организована «Горячая линия» и выездная консультация Юридической клиники РГАИС в Совете ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов района Коньково. Продолжение на странице 5.



«ОГОНЬ И ВОДА» МОЛОДОГО ЭКИПАЖА

(Продолжение. Начало в № 46 на стр. 1.) Плановое дежурство двоих сотрудников патрульно-постовой службы полиции в Западном административном округе столицы превратилось в спасательную операцию. Читайте на странице 6.



ЛЕТОПИСЬ ДОБРЫХ ДЕЛ

В начале этого года в участковом пункте полиции № 3А ОМВД России по району Восточное Дегунино недоставало, мягко говоря, не только уюта. Катализатором, а точнее последней каплей, в буквальном и переносном смысле, стал потоп, устроенный жильцами сверху. Залило не только потолок, пострадали стены и пол. Продолжение на странице 6.



ПЛАНКА СТАНОВИТСЯ ВЫШЕ

Финишировал завершающий этап конкурса профмастерства среди сотрудников центров профессиональной подготовки московской полиции. Читайте на странице 7.



ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ КИНОЛОГОВ

Завершился третий этап конкурса «Лучший по профессии» среди сотрудников кинологических подразделений ГУ МВД России по г. Москве. Продолжение на странице 7.



«В НАШ ПОЛК ПРИХОДЯТ НАДОЛГО...»

В структуре столичной полиции есть по-своему уникальное подразделение, подобных которому по штатно-организационному построению нет в других регионах нашей страны, — это Полк охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по городу Москве. Продолжение на странице 8.



КОНВОИР — ЧЕЛОВЕК ОСОБОГО СКЛАДА

В системе МВД деятельность конвоиров на первый взгляд незаметна, вместе с тем она обеспечивает непосредственное функционирование судебной системы и реализацию принципа неотвратимости наказания. Читайте на странице 9.



«МЫ ВСЕ В ШОКЕ»

Эту фразу не раз можно было услышать в тот день — до начала офицерского собрания УВД по САО во время проведения и уже после него. Касалась она теперь уже бывшего младшего инспектора-кинолога группы розыска по запаховым следам человека, поиска трупов, трупных останков, следов крови человека ЦКС УВД по САО старшего прапорщика полиции Романа П., который 20 ноября был задержан в рамках уголовного дела о распространении наркотиков. Продолжение на странице 9.



«ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ»

Этот фестиваль уникальный, без всякого преувеличения. И, пожалуй, единственный в своём роде. Да и название у него неожиданно пронзительное — «Амнистия души». Посвящён он творчеству малолетних преступников, которые отбывают в воспитательных колониях назначенные им судом сроки наказания. Читайте на странице 10.



МОДНЫЕ ПОПРОШАЙКИ

Сегодня попрошайничеством вместо убогих и бедных всё чаще занимаются прилично одетые и с виду успешные люди. Такая «работа» приносит им неплохой заработок. Вот лишь некоторые из схем, применяемых мошенниками. Подробности читайте на странице 11.



ОТЕЛЛО ПОЙМАЛИ ГАИШНИКИ

Историю, леденящую кровь, рассмотрел Тверской суд столицы. Шекспировские страсти, ослеплённый в классических традициях Отелло, современный муж-ревнивец, и наконец жестокое убийство супруги в финале — таков сюжет уголовного дела, заслушанного недавно в зале судебных заседаний. Читайте на странице 11.



ДУШНЫЕ УЗЫ ГИМЕНЕЯ

В Московском городском суде оглашён обвинительный приговор пятерым выходцам из Москвы и Тверской области, занимавшимся захватом квартир одиноких москвичей с применением насильственного брака. Продолжение на странице 11.



КЛОС И «ОТМОРОЖЕННАЯ» БАНДА

Олег Шеменев попал в поле зрения правоохранительных органов в 1989 году. В 30 лет от роду в преступном мире он стал известен как Клос, а также как Борода, когда отпустил соответствующую растительность. Подробности читайте на странице 12.



ОБЖИГАЮЩАЯ ПРАВДА О МУЧЕНИКАХ ВОЙНЫ

(Окончание. Начало в №№ 45, 46.)

АТЛАНТИДА СВЯТЫНЬ

Соратниками создателя поэмы «Атлантида святынь» Владимира Фомичёва на литературной передовой – на духовно-нравственном плацдарме-высоте «Поля заживо сожжённых» – стали поэты, писатели и публицисты Валентин Сорокин, Виктор Кожемяко, Анатолий Парпара, Леонид Ханбеков, Василий Леонов, Леонид Фадеев, Людмила Авдеева, Владимир Королёв, Эмилия Гайдукова, Евгения Пришлецова и другие достойные защитники памяти и правды. Читайте на странице 13.



ВОЕННО-ВРАЧЕБНАЯ КОМИССИЯ: ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО

Начальник Военно-врачебной комиссии ФКУЗ «МСЧ России по г. Москве» полковник внутренней службы Ирина КУЗНЕЦОВА рассказала о качестве проведения военно-врачебной комиссии и о требованиях к состоянию здоровья для абитуриентов, поступающих в учебные заведения МВД. Продолжение на странице 14.



В ТЕННИСЕ САМЫЙ ТИТУЛОВАННЫЙ

Как надо рассказывать о теннисе вообще? Я, автор этой публикации, ей-ей, не знаю и впервые берусь за это почти безнадёжное дело. Игра молниеносная, и комментатору, тем более газетному, никак не остановиться на каком-либо мгновении игры и рассказать, как получился успешный удар. Читайте на странице 14.



ОТ БЕЗУМИЯ СПАСЁТ СМЕХ

В выходные удалось побывать на премьере в Московском Губернском театре (художественный руководитель — Сергей Безруков). Давали спектакль «Возмутитель» по мотивам произведений из сатирического цикла «В больнице для умалишённых» классика сатиры Михаила Салтыкова-Щедрина. Подробнее на странице 15.



БЛЕСК И ВЕЛИКОЛЕПИЕ ОДНОЙ ЖИЗНИ

На Девичьем поле в приходе Знамения Богородицы стоял загородный двор графа Кирилла Григорьевича Разумовского. Этот двор, как и Гороховский двор родного брата его, стоял на наёмной земле Спасо-Андрониева (сохраняется написание того времени) монастыря. Читайте на странице 15.



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