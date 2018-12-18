Пытался подкупить надзорные органы. В Гороховце вынесли приговор предпринимателю, который хотел дать взятку сотруднику прокуратуры. Как установил суд, в сентябре этого года в торговую точку подсудимого пришли с прокурорской проверкой. 30-летний мужчина торговал одеждой и обувью с иностранными логотипами, а необходимых документов на это не имел.

Пытался подкупить надзорные органы. В Гороховце вынесли приговор предпринимателю, который хотел дать взятку сотруднику прокуратуры. Как установил суд, в сентябре этого года в торговую точку подсудимого пришли с прокурорской проверкой. 30-летний мужчина торговал одеждой и обувью с иностранными логотипами, а необходимых документов на это не имел. Товар из магазина изъяли, составили протокол. Подсудимый хотел вернуть товар, чтобы не терпеть убытки и избежать административной ответственности. Для этого он принес сотруднику прокуратуры взятку. В момент передачи его задержали. Подсудимый признал вину, суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно, со штрафом в размере 600 тысяч рублей.