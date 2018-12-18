За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано более 30 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 34 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми, в которых 2 человека погибли и 50 получили ранения различной степени тяжести. Зарегистрировано 483 дорожных происшествия с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 52 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Александровский районПо предварительной информации, 10.12.2018 г. в 05:55 на 135 км автодороги «А–108» водитель автомобиля «Фиат» 1962 г.р., не справился с управлением, в результате чего допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Вольво – FH TRUCK» с полуприцепом под управлением водителя 1969 г.р. От удара автомобиль «Фиат» совершил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем «Камаз-6520» под управлением водителя 1975 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Фиат» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.Судогодский районПо предварительной информации, 11.12.2018 г. в 12:20 в г. Судогда на улице Чапаева у дома 2-А водитель автомобиля «Фольксваген-Каравелла», 1975 г.р., допустил наезд на пешехода, 1977 г.р., который пересекал проезжую часть в неустановленном для перехода месте. В результате ДТП пешеход травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение.Гусь-Хрустальный районПо предварительной информации, 12.12.2018 г. в 17:40 в г. Гусь-Хрустальный на улице Калинина у дома 1 водитель автомобиля «Хендэ – IX35», 1972 г.р., допустил наезд на пешехода 1962 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход, получивший травмы, направлен на амбулаторное лечение.Муромский районПо предварительной информации, 13.12.2018 г. в 11:55 г. на 4 км автодороги Муром – М–7 «Волга» в п. Механизаторов водитель автомобиля Вольво с полуприцепом, 1975 г.р., не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Шевроле-Ланос» под управлением водителя 1957 г.р. и совершил с ним столкновение. В результате ДТП пассажиры автомобиля «Шевроле –Ланос», 1965 г.р. и 1950 г.р., получившие различные травмы, направлены на амбулаторное лечение.Гороховецкий районПо предварительной информации, 14.12.2018 г. в 10:50 на 324 км автодороги М–7 «Волга» водитель автомобиля «АD-1051», 1994 г.р., допустил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем «ДАФ-XF105» с полуприцепом под управлением водителя 1972 г.р. В результате ДТП пассажир автомобиля «АD-1051» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.Суздальский районПо предварительной информации, 15.12.2018 г. в 07:20 в с. Борисовское на улице Большая Дорога у дома 7 водитель автомобиля «Мицубиси-Аутлендер», 1996 г.р. не справился с управлением, в результате чего выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Рено-Логан» под управлением водителя 1987 г.р., который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «Мицубиси – Аутлендер» с диагнозом: ЧМТ, СГМ, травма шейного отдела позвоночника, кома – госпитализирован; водитель автомобиля «Рено – Логан» с диагнозом: ЧМТ, СГМ, ушиб грудной клетки, закрытый перелом лучевой кости со смещением – госпитализирован; пассажир автомобиля «Рено-Логан» 2006 г.р. с диагнозом: перелом правого предплечья – госпитализирован.г. ВладимирПо предварительной информации, 16.12.2018 г. в 20:30 в г. Владимир на улице Горького у дома 76 водитель автомобиля «Шеврале-Лачетти» 1990 г.р., допустил наезд на пешехода 1981 г.р., который перебегал проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте в зоне видимости подземного пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ направлен на амбулаторное лечение.Госавтоинспекция предупреждает! Участникам дорожного движения необходимо быть предельно внимательными на дорогах: соблюдайте скоростной режим, безопасную дистанцию и боковой интервал при управлении автомобилем, не допускайте резкого маневрирования. Особо осторожными необходимо быть в местах торможения транспортных средств: вблизи остановок общественного транспорта, перед светофорами, перекрестками, нерегулируемыми пешеходными переходами.Не подвергайте опасности свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения!