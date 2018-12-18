Письма угрожающего содержания поступают на электронную почту
Московского городского суда. Ведущему дело дебоширов Александра Кокорина и
Павла Мамаева судье угрожают смертью, если он оставит спортсменов под арестом.
Письма угрожающего содержания поступают на электронную почту
Московского городского суда. Ведущему дело дебоширов Александра Кокорина и
Павла Мамаева судье угрожают смертью, если он оставит спортсменов под арестом.
Мосгорсуд 18 декабря рассматривал апелляции по делу
футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина – адвокаты требовали отменить
решение о продлении ареста хулиганам до 8 февраля. Просьбу защиты не
удовлетворили – несмотря на угрозы неизвестного.
"Хочу оставить жалобу. Ну или предостережение. Если
сегодня Павел Мамаев и Александр Кокорин не будут выпущены на свободу я буду
вынужден на неделе устроить митинг", – написал неизвестный. И добавил, что
судья, принимающий решение по делу футболистов, должен ходить с охраной -
потому что "ему вообще не жить". Суд уже обратился в полицию, там
обещали принять меры в отношении лица, допустившего угрозы в адрес
представителя судебной власти, пишут "Известия".
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и форвард
"Зенита" Александр останутся в СИЗО до 8 февраля 2019 года. По
мнению следователей, футболисты имеют "широкие личные связи в различных
органах государственной власти". Кроме того, они обладают значительными
денежными средствами. Оставшись на свободе, могут скрыться от
правоохранительных органов и выехать за пределы России.
Напомним, футболисты и Мамаев 8 октября устроили две
драки. Вначале избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а позже в кафе
набросились на сотрудников Минпромторга. В обоих случаях жертвы спортсменов
попали в больницу. Дебоширы по решению суда были заключены под стражу.