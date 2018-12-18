Письма угрожающего содержания поступают на электронную почту Московского городского суда. Ведущему дело дебоширов Александра Кокорина и Павла Мамаева судье угрожают смертью, если он оставит спортсменов под арестом.

Письма угрожающего содержания поступают на электронную почтуМосковского городского суда. Ведущему дело дебоширов Александра Кокорина иПавла Мамаева судье угрожают смертью, если он оставит спортсменов под арестом.Мосгорсуд 18 декабря рассматривал апелляции по делуфутболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина – адвокаты требовали отменитьрешение о продлении ареста хулиганам до 8 февраля. Просьбу защиты неудовлетворили – несмотря на угрозы неизвестного."Хочу оставить жалобу. Ну или предостережение. Еслисегодня Павел Мамаев и Александр Кокорин не будут выпущены на свободу я будувынужден на неделе устроить митинг", – написал неизвестный. И добавил, чтосудья, принимающий решение по делу футболистов, должен ходить с охраной -потому что "ему вообще не жить". Суд уже обратился в полицию, тамобещали принять меры в отношении лица, допустившего угрозы в адреспредставителя судебной власти, пишут "Известия".Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и форвард"Зенита" Александр останутся в СИЗО до 8 февраля 2019 года. Помнению следователей, футболисты имеют "широкие личные связи в различныхорганах государственной власти". Кроме того, они обладают значительнымиденежными средствами. Оставшись на свободе, могут скрыться отправоохранительных органов и выехать за пределы России.Напомним, футболисты и Мамаев 8 октября устроили дведраки. Вначале избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а позже в кафенабросились на сотрудников Минпромторга. В обоих случаях жертвы спортсменовпопали в больницу. Дебоширы по решению суда были заключены под стражу.