Предприниматель намерен подать в суд на директора Большого Московского цирка за клевету. Поводом для иска станет заявление Эдгарда Запашного об инвестициях Михаила Гуцериева в канадский Cirque du Soleil и планах открыть для этого цирка площадку в России.

Предприниматель намерен подать в судна директора Большого Московского цирка за клевету. Поводом для искастанет заявление ЭдгардаЗапашного об инвестициях Михаила Гуцериева в канадский Cirquedu Soleil и планах открыть для этого цирка площадку в России.Бизнесмен заявил, что хочет "поставить этого хама на место". Ондобавил, что начал вести с Запашным борьбу и собирается "рассказатьобщественности правду"."А на него, конечно, я подам в суд, заставлюизвиниться за клевету", – цитирует Гуцериева "Коммерсант FM".Предпринимателя возмутило, что директор Большого Московского цирка "бессовестноврет", заявив президенту России Владимиру Путину о строящейся в Сколковоплощадке для Cirque du Soliel.В свою очередь Эдгард Запашный в ответГуцериеву предложил ему подать коллективный иск к СМИ, которые напротяжении нескольких лет все же анонсируют "строительство постояннойконцертной площадки для канадского цирка.РанееЗапашный высказал опасения российскому лидеру о том, что проект Гуцериева можетнегативно повлиять на развитие российского цирка. Путин же ответил артисту,что открытие канадского цирка в России надо рассматривать как борьбуза рынок.В канадском цирке сообщили,что российская компания Cirque du Soleil Rus занимается организацией гастролейцирка по России уже десять лет и не понимают, почему их решение выступатьв новом концертном зале вызывает столько эмоций. Там подчеркнули, что проект"Сколково" предусматривает создание не стационарного театра для Cirque duSoleil, а "современного многофункционального зала для проведенияразвлекательных и спортивных мероприятий", сообщает РБК.