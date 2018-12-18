Предприниматель намерен подать в суд
на директора Большого Московского цирка за клевету. Поводом для иска
станет заявление Эдгарда
Запашного об инвестициях Михаила Гуцериева в канадский Cirque
du Soleil и планах открыть для этого цирка площадку в России.
Предприниматель намерен подать в суд
на директора Большого Московского цирка за клевету. Поводом для иска
станет заявление Эдгарда
Запашного об инвестициях Михаила Гуцериева в канадский Cirque
du Soleil и планах открыть для этого цирка площадку в России.
Бизнесмен заявил, что хочет "поставить этого хама на место". Он
добавил, что начал вести с Запашным борьбу и собирается "рассказать
общественности правду".
"А на него, конечно, я подам в суд, заставлю
извиниться за клевету", – цитирует Гуцериева "Коммерсант FM".
Предпринимателя возмутило, что директор Большого Московского цирка "бессовестно
врет", заявив президенту России Владимиру Путину о строящейся в Сколково
площадке для Cirque du Soliel.
В свою очередь Эдгард Запашный в ответ
Гуцериеву предложил ему подать коллективный иск к СМИ, которые на
протяжении нескольких лет все же анонсируют "строительство постоянной
концертной площадки для канадского цирка.
Ранее
Запашный высказал опасения российскому лидеру о том, что проект Гуцериева может
негативно повлиять на развитие российского цирка. Путин же ответил артисту,
что открытие канадского цирка в России надо рассматривать как борьбу
за рынок.
В канадском цирке сообщили,
что российская компания Cirque du Soleil Rus занимается организацией гастролей
цирка по России уже десять лет и не понимают, почему их решение выступать
в новом концертном зале вызывает столько эмоций. Там подчеркнули, что проект
"Сколково" предусматривает создание не стационарного театра для Cirque du
Soleil, а "современного многофункционального зала для проведения
развлекательных и спортивных мероприятий", сообщает РБК.