Выступающий в турецком Фенербахче защитник сборной России Роман Нойштедтер подвергся жесткой критике со стороны болельщиков клуба. Фанаты выразили недовольство игрой легионера на клубном форуме.

Выступающий в турецком "Фенербахче" защитник сборной России Роман Нойштедтер подвергся жесткой критике со стороны болельщиков клуба. Фанаты выразили недовольство игрой легионера на клубном форуме.Грубая ошибка Нойштедтера привела к потере очков в домашнем матче с "Эрзурумспором". Встреча завершилась вничью 2:2. Один из самых титулованных клубов Турции занимает предпоследнее место в чемпионате страны, пропустив 24 мяча.Болельщики винят в неудачах команды легионеров, нерадиво относящихся к делу. Особенно достается Роману Нойштедтеру, проводящему неудачный сезон. Болельщики, пока в Интернете, требуют от Романа покинуть клуб, как можно скорее.