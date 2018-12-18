Теперь он должен заплатить 600 тысяч рублей
Теперь он должен заплатить 600 тысяч рублей
Жителя Гороховца признали виновным в покушении на дачу взятки, сообщает региональный СледКом.
В сентябре этого года сотрудник прокуратуры совместно с полицейскими в ходе проверки магазина выявил факт реализации одежды и обуви с логотипами иностранной марки без необходимых документов на продукцию.
Товар из магазина изъяли, факт совершения административного правонарушения задокументировали.
Представитель фирмы решил «уладить» ситуацию и попытаться вернуть изъятую одежду, чтобы не понести убытки и избежать административной ответственности. Мужчина пришел пришел в кабинет сотрудника прокуратуры.
При передаче взятки нарушителя задержали. Помощник предпринимателя признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Приговором Гороховецкого районного суда мужчине назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно со штрафом 600 тысяч рублей.