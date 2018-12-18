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<a href="http://33live.ru/novosti/18-12-2018-zvuki-iz-groba-razvernuli-poxoronnuyu-processiyu-ot-kladbishha-v-bolnicu.html" target="_blank">Звуки из гроба развернули похоронную процессию от кладбища в больницу</a> - В Аргентине церемонию похорон 65-летней женщины остановили после того, как из гроба послышались звуки, похожие на стоны. Родственники потребовали от водителя катафалка вместо кладбища ехать в ближайшую больницу. Однако там врачи констатировали: женщина мертва как минимум сутки.