Уполномоченный по правам ребёнка Юлия Раснянская помогла разрешить конфликт.

Во Владимирской области Уполномоченный по правам ребёнка Юлия Раснянская помогла разрешить конфликт с травлей школьницы. Об этом онаРодители обратились с проблемой, что их дочь травят четверо одноклассников. После вмешательства Уполномоченного было оперативно уведомлено Управление образования. Организовали встречу со специалистами Центра медиации, а инспектор ПДН разъяснил школьникам их административную ответственность.Сейчас девочка под присмотром школьного психолога, а классный руководитель проводит тематические классные часы. Чтобы сплотить коллектив, учеников планируют привлечь к вожатской работе и сводить на новогоднее мероприятие.