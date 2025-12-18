Об этом 17 декабря сообщил врио начальника Госавтоинспекции УМВД региона Александр Ершов.

Во Владимирской области ухудшилась ситуация с дорожной безопасностью: за 11 месяцев 2025 года число погибших в ДТП выросло на 21,3 % — с 169 до 205 человек. Об этом 17 декабря врио начальника Госавтоинспекции УМВД региона Александр Ершов на пресс‑конференции для СМИ.Анализ показал, что больше всего трагедий случается на федеральных дорогах — 85 погибших; на региональных дорогах — 81 погибший; на межмуниципальных дорогах — 39 погибших.При этом общее число ДТП и количество раненых остались на уровне прошлого года.Чтобы снизить аварийность, власти внедряют инженерные решения. Устанавливают знаки «Ограничение скорости» и «Обгон запрещён» на опасных участках, заменяют прерывистую разметку на сплошную, увеличивают число камер фотовидеофиксации и расширяют список фиксируемых нарушений.В 2025 году для защиты пешеходов 20 нерегулируемых переходов (в том числе 9 во Владимире) оснастили проекционными системами, 24 пешеходных перехода оборудовали искусственными неровностями.