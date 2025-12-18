Во Владимирской области суд вынес приговор дачнику, накинувшемуся с мачете на компанию парней.

Во Владимирской области суд вынес приговор дачнику, который накинулся с мачете на парней из-за громкой музыки. Компания молодых людей с громкой колонкой гуляла по улице, не подозревая, что эта безобидная, по их мнению, ситуация обернется кровавой драмой и уголовным делом. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Высказал свое недовольство: от слов к лезвиюТихий летний вечер в деревне Финеево Киржачского района Владимирской области 21 июня был нарушен звуками музыки. Шум не понравился 59-летнему дачнику из Подмосковья. Как следует из материалов дела, мужчина вышел к гуляющим и сделал замечание. Обычная бытовая ссора в считанные мгновения переросла в нечто большее. В руках у дачника было мачете – днем он обрезал им ветки деревьев, а теперь оно стало орудием преступления.«Между мужчинами возникла словесная перепалка, в ходе которой осужденный держа в руки мачете, которое использовал днем для обрезки ветвей деревьев, приставил лезвие клинка к шее жертвы», – подробности в прокуратуре.Не хотел убиватьПотерпевший, опасаясь за жизнь, инстинктивно схватился за лезвие. Но это не остановило нападавшего.«Опасаясь за свои жизнь и здоровье, противодействуя нападению потерпевший схватил лезвие клинка правой рукой, после чего осужденный нанес ему резаную рану шеи почти от уха до уха, а также поранил большой палец правой кисти», – констатируют следователи.Молодого человека срочно доставили в больницу города Киржач, где врачи наложили многочисленные швы.Позже обвиняемый частично признал вину, утверждая, что не хотел убивать. Он также выплатил пострадавшему 1 миллион рублей в качестве моральной компенсации. Но факт покушения на убийство был доказан в суде.Вердикт: шесть лет строгого режимаКиржачский районный суд, рассмотрев все обстоятельства, вынес суровый приговор. Дачника признали виновным в покушении на убийство и приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Пока приговор не вступил в законную силу, у осужденного есть время на обжалование.Ранее в Юрьев‑Польском районе Владимирской области — трагедия произошла в населенном пункте Шордога. Жертвами стали муж и жена, а преступником — их 61‑летний сосед‑дачник. По предварительной версии, причиной стала многолетняя череда бытовых конфликтов. В роковой день подозреваемый отправился на охоту с ружьём REXIMEX. Дачник заметил соседку на крыльце и затеял разговор, который быстро перерос в ссору. Женщина позвала мужа — и в этот момент прозвучали выстрелы. Подозреваемого задержали «по горячим следам».