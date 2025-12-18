В 2026 году предстоит заменить 8 лифтов по оператору и 26 по спецсчетам.

Во Владимирской области продолжается масштабная замена устаревших лифтов. За текущий год уже обновлено 258 лифтов по линии регионального оператора и 20 лифтов по специальным счетам, что значительно улучшает комфорт и безопасность жителей.В планах на ближайшие годы – еще более активная работа. В 2026 году предстоит заменить 8 лифтов по оператору и 26 по спецсчетам, причем 12 из них уже обновлены досрочно. В 2027 году запланирована замена 41 лифта, в 2028 году – 46, а в 2029 году – 144. Всего до 2030 года в регионе планируется обновить 568 лифтов.Эти работы проводятся в рамках общероссийской программы, по которой до 15 февраля 2030 года по всей стране должно быть заменено 96,6 тысяч лифтов.