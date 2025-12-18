Завершено расследование крупного мошенничества в долевом строительстве.

Во Владимирской области завершено расследование крупного мошенничества в долевом строительстве. Сейчас дело передано в Октябрьский районный суд. ПодробностиНа скамье подсудимых — Игорь Другов, Василий Поздняков и Роман Другов, руководители компаний «СитиСтрой», «ИнтерСтройПлюс» и «ИнтерСтройВладимир». Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.Следствие считает, что с 2017 по 2020 год обвиняемые заключили более 2000 договоров долевого участия на строительство домов во Владимире (улицы Никитская, Верхняя и Нижняя Дуброва), заведомо зная, что не смогут завершить проекты. Чтобы покрыть старые долги, они продавали квартиры без фактической оплаты, что в итоге привело к коллапсу строительства.В результате этих действий почти 1600 человек стали жертвами, а ущерб застройщикам превысил 4 млрд рублей. Для компенсации ущерба на имущество обвиняемых и компаний наложен арест на сумму более 1,8 млрд рублей. Дело состоит из 290 томов, где подробно описаны экспертизы и финансовые махинации.