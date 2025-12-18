17 декабря Александр Авдеев проверил, как идёт ремонт в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи города Владимира. В 2025 году на укрепление материально-технической базы

17 декабря Александр Авдеев проверил, как идёт ремонт в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи города Владимира. В 2025 году на укрепление материально-технической базы учреждения из областного бюджета направили свыше 194 млн рублей. На данном этапе завершены работы на двух этажах хирургического корпуса, а также благоустройство прилегающей к нему территории. На следующий год намечена большая