Во Владимире идет масштабная модернизация Городской клинической больницы скорой медицинской помощи («Красный крест»). В 2025 году на обновление учреждения выделили 194,5 млн рублей из областного бюджета.За последние месяцы в больнице завершили ремонт двух этажей хирургического корпуса и благоустройство территории возле корпуса.При этом больница продолжает работать в обычном режиме — прием неотложных и плановых больных не прекращался.За 8 месяцев медучреждение закупило «тяжелое» оборудование почти на 200 млн рублей. В планах — создание центра спасения конечностей. Его задача — сократить число ампутаций у пациентов.На территории больничного городка уже обустроили парковку для пациентов с краткосрочным пребыванием, выделили отдельную зону для служебного транспорта.В ближайшие годы в больнице планируют обновить несколько отделений, улучшить условия в палатах и ординаторских, построить «теплый» модуль для машин скорой помощи.Кроме того, больница вошла в федеральный проект по строительству экстренного приемного отделения. Его возведут в 2026–2028 годах — сейчас идёт проектирование корпуса.