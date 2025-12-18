18 декабря в школе №42 заработал современный региональный ресурсный центр по технологии и основам безопасности и защиты Родины (ОБЗР). Здесь ученики смогут получать практические навыки в

18 декабря в школе №42 заработал современный региональный ресурсный центр по технологии и основам безопасности и защиты Родины (ОБЗР). Здесь ученики смогут получать практические навыки в полностью обновленных и технически оснащенных классах. Об этом поделились в горадминистрации. На создание площадки в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» выделили 12,5 млн рублей: 10 млн потратили на оборудование