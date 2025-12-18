Женщину убедили срочно перевести деньги для «сохранности на период расследования».

Во Владимирской области мошенники осваивают новые схемы обмана, теперь они представляются сотрудниками администрации. Как , в начале декабря в Гороховце 77-летняя пенсионерка чуть не лишилась 140 тысяч рублей, отложенных на операцию, после звонка «сотрудника администрации».Собеседник сообщил о положенных выплатах, а затем запугал женщину обвинениями в финансировании терроризма. Пенсионерку убедили срочно перевести деньги для «сохранности на период расследования».Благодаря бдительности сотрудницы почты и оперативному вмешательству полиции, сбережения удалось спасти и вернуть владелице.