В образовательном центре №7 микрорайона Юрьевец города Владимира открылся региональный ресурсно-методический центр по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и

В образовательном центре №7 микрорайона Юрьевец города Владимира открылся региональный ресурсно-методический центр по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Технология». По словам министра образования области, центр создан как площадка для повышения квалификации педагогов и сетевого взаимодействия школ региона. Светлана Болтунова, министр образования В рамках национального проекта „Молодёжь и дети“ образовательные организации Владимирской области