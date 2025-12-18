В мае 2025 года обвиняемый познакомился с иностранцем, который предложил легкий заработок.

Во Владимире дошло до суда дело о массовой фиктивной регистрации иностранцев. 37‑летний житель областного центра обвиняется в том, что за месяц «прописал» в квартире брата более сотни граждан других государств — без реального намерения предоставить им жилье.В мае 2025 года обвиняемый познакомился с иностранцем, который предложил легкий заработок: ставить зарубежных гостей на учет по месту пребывания в России. Суть предложения была проста: за деньги оформить регистрацию, не предоставляя при этом фактического жилья. Мужчина, не имевший постоянной работы, согласился, в прокуратуре.За период с 3 июня по 4 августа 2025 года он фиктивно зарегистрировал в квартире своего брата 108 граждан из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Армении и других стран.При этом ни один из зарегистрированных фактически не проживал по указанному адресу.Действия мужчины квалифицированы по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранных граждан по месту пребывания в РФ). Всего ему вменили 17 эпизодов преступной деятельности.