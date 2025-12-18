В мае 2025 года обвиняемый познакомился с иностранцем, который предложил легкий заработок.
Во Владимире дошло до суда дело о массовой фиктивной регистрации иностранцев. 37‑летний житель областного центра обвиняется в том, что за месяц «прописал» в квартире брата более сотни граждан других государств — без реального намерения предоставить им жилье.
В мае 2025 года обвиняемый познакомился с иностранцем, который предложил легкий заработок: ставить зарубежных гостей на учет по месту пребывания в России. Суть предложения была проста: за деньги оформить регистрацию, не предоставляя при этом фактического жилья. Мужчина, не имевший постоянной работы, согласился, в прокуратуре.
За период с 3 июня по 4 августа 2025 года он фиктивно зарегистрировал в квартире своего брата 108 граждан из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Армении и других стран.
При этом ни один из зарегистрированных фактически не проживал по указанному адресу.
Действия мужчины квалифицированы по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранных граждан по месту пребывания в РФ). Всего ему вменили 17 эпизодов преступной деятельности.