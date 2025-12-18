В Госавтоинспекции региона прошла пресс-конференция по итогам года, посвященная ситуации с аварийностью. Врио начальника управления ГАИ Александр Ершов подвел статистику и обозначил

В Госавтоинспекции региона прошла пресс-конференция по итогам года, посвященная ситуации с аварийностью. Врио начальника управления ГАИ Александр Ершов подвел статистику и обозначил ключевые дорожные проблемы. Несмотря на десятилетнюю тенденцию к снижению числа жертв, 2025 год показал резкий рост тяжести последствий ДТП по сравнению с прошлым годом. Александр Ершов, врио начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по