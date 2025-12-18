Прокуратура области направила в суд уголовное дело застройщика Игоря Другова. Зампрокурора области утвердил обвинительное заключение в отношении руководителей компаний «СитиСтрой»,

Прокуратура области направила в суд уголовное дело застройщика Игоря Другова. Зампрокурора области утвердил обвинительное заключение в отношении руководителей компаний «СитиСтрой», «ИнтерСтройПлюс» и «ИнтерСтройВладимир». Напомним, помимо Игоря Другова на скамье подсудимых окажутся его сын Роман Другов, а также некий Василий Поздняков. Все трое числились руководителями ныне обанкроченных организаций, которые занимались строительством печально известных ЖК — Дуброва