Одна студенка завалила экзамен и молодой преподаватель предложил ей сделку - переспать с ним взамен на сдачу экзамена. Она, недолго думая согласилась, предупредив, что у неё болезнь на полтора круга. На что экзаменатор не обратил внимания и сделка совершилась.
На следующий день встречает этот преподаватель своего друга - математика и спрашивает:
- Что это за болезнь на полтора круга?
- Понимаешь, - отвечает друг, - длина круга равна два-пи-эр, а значит, длина полутора кругов - три-пи-эр.
