Мужчина заблудился.

В Камешковском районе Владимирской области успешно завершились поиски 76-летнего рыбака, заблудившегося у деревни Карякино. На место незамедлительно выехала дежурная смена аварийно-спасательного формирования. Об этом сообщаетК поискам в районе Лаптева болота присоединились сотрудники МВД, ФСБ, а также волонтёры «ЛизаАлерт». Благодаря дрону и пеленгации точное местоположение мужчины было установлено — он находился на песчаном карьере у деревни Близнино.Прибывшие спасатели обнаружили пожилого мужчину, который не мог передвигаться самостоятельно. Его эвакуировали на носилках до автомобиля скорой помощи, где медики оказали пострадавшему необходимую помощь.