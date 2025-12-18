В 2026 году Новосибирск примет Всероссийский культурный форум коренных малочисленных народов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Максим Кудрявцев, подчеркнув, что решение принято на федеральном уровне. "Министерство культуры РФ, высоко оценив уровень подготовки и презентаций, учредило статус лауреата конкурса для городов с наиболее сильными заявками - Новосибирска, Вологды и Ставрополя", - пояснил мэр Новосибирска.По словам Максима Кудрявцева, решение о проведении форума стало признанием того, что сибирский город уважает многообразие культур и поддерживает национальные объединения и их традиции. В дни форума Новосибирск еще раз продемонстрирует себя как площадку для общения, обмена опытом и культурного взаимодействия.