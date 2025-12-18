От кукол до электронного конструктора. В преддверии Нового года Владимирский филиал «Т Плюс» принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Для ребят и их

От кукол до электронного конструктора. В преддверии Нового года Владимирский филиал «Т Плюс» принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Для ребят и их родителей энергетики устроили чаепитие, где и началась церемония исполнения желаний. Например, одному из детей подарили сборник сказок малых народов России. Елена Котелевец, руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс»