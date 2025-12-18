Без этой регистрации любая реклама и коммерческий контент станут незаконными.

Во Владимирской области владельцы крупных страниц в соцсетях должны будут регистрироваться в государственном реестре. Подробности рассказалиЗакон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» требует от администраторов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков предоставить данные в Роскомнадзор. Без этой регистрации любая реклама и коммерческий контент станут незаконными. После успешного внесения в реестр необходимо разместить уникальную ссылку на запись в описании профиля.Это нововведение призвано сделать цифровое пространство более прозрачным и ответственным, помогая создателям контента избежать проблем с монетизацией.