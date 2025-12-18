Блогеров из Владимирской области, имеющих более 10 тысяч подписчиков, ждёт официальная регистрация. Согласно новому федеральному законодательству, владельцы популярных страниц должны

Блогеров из Владимирской области, имеющих более 10 тысяч подписчиков, ждёт официальная регистрация. Согласно новому федеральному законодательству, владельцы популярных страниц должны обратиться в Роскомнадзор для включения в специальный реестр. Как сообщает пресс-служба правительства региона, регистрация необходима для идентификации авторов контента. Те, кто не выполнит это требование, не смогут легально размещать рекламу и любой другой коммерческий контент на